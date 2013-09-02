欧股大涨逾1% 中欧强劲制造业数据点燃复苏希望

* FTSEurofirst 300指数上扬1.8%，Euro STOXX 50指数涨1.9%

* 中国与欧元区强劲数据点燃复苏希望

* 主要投行对欧股看法乐观

路透巴黎9月2日 - 欧洲股市周一全线大涨，此前中国和欧洲公布的制造业数据显示，全球经济复苏步上轨道。

大型投行发布多份乐观报告，包括瑞银集团将欧洲大陆股票投资评级从“中性”上调为“加码”，亦提振市场人气。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨1.8%至1,217.01点，为近两个月以来单日最大涨幅。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨1.9%至2,774.09点。

成交量相对较低，因美国适逢公共假期。

矿业股涨幅领先，力拓(RIO.L)劲升4.2%，英美资源集团(AAL.L)攀升3.9%。此前中国数据显示，该国8月制造业活动扩张速度为一年多以来最快，其中新订单大增。

欧洲亦发布强劲数据。英国8月制造业再次加速扩张，而欧元区制造业活动增速则为逾两年最快。

“欧洲终于向前迈进。即便经济增长部分受到公共支出增长推动，可仍为企业投资回暖创造了条件，”法国兴业银行研究主管Patrick Legland指出。

“我们对欧洲股票持正面看法，认为该地区经济增长势头的改善尚未真正被投资者消化。”

英国富时100指数.FTSE攀升1.5%，至6,506.19点。德国股市DAX指数.GDAXI上扬1.7%，报8,243.87点。法国股市CAC 40指数.FCHI大涨1.8%，报4,006.01点。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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