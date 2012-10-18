欧洲股市小幅上扬 因欧债危机紧张局面有所缓和

* FTSEurofirst 300指数升0.2%,Euro STOXX 50指数升0.2%

* FTSEurofirst 300指数略低於9月触及的14个月高位

* Euro STOXX 50指数本周表现为今年迄今最佳

* 诺基亚业绩优於预期,引发空头回补

路透伦敦10月18日电---欧洲股市周四受尾盘反弹带动收涨,为连续第四日上扬,因投资者押注西班牙将很快寻求救助,且围绕欧元区危机的紧张局面将进一步得到缓和.

但升势受限,因包括雀巢NESN.VX等经济晴雨表企业的业绩令人失望.

食品业巨擘雀巢回落1.7%,之前该公司表示,今年前九个月营收增长降幅超过预期.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%,报1,120.56点,较9月中触及的14个月高位1,122.76近低几点.

欧元区绩优股指标Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.2%,报2,574.19点,本周升幅增至4.3%,势将录得12月初来表现最好的一周.

欧元区绩优股指数自7月底已经大涨20%,受对欧洲央行新购债计划会帮助解决欧债危机的希望提振.

债负沉重的西班牙预计将在未来几周求助,这将激活欧洲央行购债计划,进一步缓解该国借贷成本承受的压力.

"市场认为,目前我们所看到的是解决欧元区问题进程的开始,"Swiss Life Private Bank的股市部门主管Xavier Lespinas表示.

"随着西班牙问题解决方案的逐步成形,以及中国如市场所料采取行动刺激成长,股市在年底前再涨10%."

诺基亚NOK1V.HE周四公布财报,再度出现季度亏损,且现金准备缩水,但财报数字优於市场预期.诺基亚下个月将推出新款智慧型手机,希望赢得市场占有率.该股收高1%,盘中一度跳升达10%.

英国富时100指数.FTSE升0.1%,报5,917.05点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.58%,报7,437.23点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.22%,报3,535.18点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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