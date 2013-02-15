欧洲股市收低 受欧元区疲弱的经济数据打压

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
(更正:因译文有误,内文最后一段德国DAX指数收盘点位"7,631.10"应改为"7,631.19")
* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数跌0.2%
* 欧洲经济成长乏力打压市场人气
* 沃达丰引领电信类股跌势
路透伦敦2月14日 - 欧洲股市周四收低,欧元区经济增长数据疲弱打压投资者人气,不过技术性反弹和美国一些强劲的经济数据帮助股指收盘时脱离低位.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低2.02点,报1,164.22点,在距两年高点约12点处徘徊,同时欧元区EURO STOXX 50指数.STOXX50E收低0.8%,报2.635.35点.
数据显示2012年第四季欧元区经济萎缩0.6%后欧洲股市下跌,但稍后美国强劲的就业数据引发美股反弹,欧洲股市随之扳回部分跌幅.
电信类股为表现最差的类股之一,因人们担心其获利和股息情况.
移动通讯运营商沃达丰(VOD.L)大跌2.4%,扩大近期跌势,分析师指因该公司有可能收购Kable Deutschland,这一举动令外界质疑其举债和股息前景.
英国富时100指数.FTSE跌0.5%,至6,327.36点.德国DAX指数.GDAXI收低1.05%,至7,631.19点;法国CAC-40指数.FCHI下滑0.78%,报3,669.60点.(完)
(编译 于春红; 审校 李军)
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。
路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。