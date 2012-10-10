欧洲股市收跌 受企业财测低迷打压

* FTSEurofirst 300指数跌0.5%,Euro STOXX50指数跌0.6%

* 美国业绩期开局沉闷损及人气

* EADS大涨5.3%,和BAE合并谈判破裂

路透伦敦10月10日电---欧洲股市周三连跌第三天,在美国业绩期开局不佳後,预期欧元区企业季报疲弱,这一预期拖累欧洲股市下跌.

欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA与英国BAE SYSTEMS EAD.PA之间450亿美元的合并谈判周三告吹,英法德三国政府未能达成协议.EADS股价大涨5.3%,BAE则收挫1.4%.

丹麦音响和电视制造商Bang & Olufsen (BO.CO)大跌3.8%,成交量为日均值近四倍,因该公司季度亏损远多於预期,因奢侈品需求下降.

这消息令投资人的忧虑加重,此前代表美国经济寒暑表的美国铝业(AA.N)下调其需求预估,且油业巨擘雪佛龙(CVX.N)发出获利预警.

欧洲600家最大型企业指数STOXX 600收挫0.6%.

"我认为财报季将令人很失望,"标准普尔旗下的Capital IQ首席欧洲市场策略师Robert Quinn说.

"(近期股市的涨势)甚至可能被扭转,宏观面仍然负面,且政策的刺激作用将对股市上涨将不会有很大贡献."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%,报1,090.03点.欧元区绩优股指标Euro STOXX 50指数.STOXX50E收挫0.6%,报2,456.54点,测试2,450点区域的支撑位.

英国富时100指数.FTSE跌0.58%,报5,776.71点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.4%,报7,205.23点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.5%,报3,365.87点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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