欧洲股市续升 欧洲央行购债预期掩盖黯淡数据负面影响

路透巴黎9月3日电---欧洲股市周一收涨,延续上一交易日的升势,因为投资者期待各大央行将出台进一步的刺激举措,盖过了中国和欧洲制造业数据不理想的冲击.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%至1,091.61点,不过成交量为去年12月圣诞节当周以来最低,部分原因在於美国市场今日逢公共假期而继续休市.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.9%报2,463.17点.

各板块普涨,法国医药集团赛诺菲(SASY.PA)上扬2.2%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)亦扬升1.7%.

尽管数据显示欧元区制造业8月萎缩速度快於原先预想,而且中国发布的数据也暗示,该国经济增长的脚步在第三季将放缓,但投资者仍把注意力放在本周的欧洲央行政策会议上.

该央行料将公布购买西班牙和意大利公债,以压低两国借贷成本并缓和欧元区债务危机的详细计划.

尽管周一市场走高,但Banque Leonardo的分析师Francois Chevallier警告称,股市将难以延续始自7月底的涨势.

英国富时100指数.FTSE收高0.82%,报5,758.41点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.63%,报7,014.83点,法国CAC-40指数.FCHI上涨1.19%,报3,453.71点.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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