欧洲股市收挫 受瑞士股市下跌拖累

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
* 瑞士股票给FTSEurofirst 300指数造成的点数拖累最大
* FTSEurofirst 300指数跌0.7%，报1,262.98点
* Euro STOXX 50指数收低0.9%，报2,960.86点
* 一些交易商认为今年进一步上涨的空间不大
* 美联储缩减购债的不确定性也令股市承压
路透伦敦12月10日 - 欧洲股市周二下滑，受瑞士大盘股跌势拖累，因瑞郎上扬令投资人再度担心瑞士的出口。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3跌0.7%，报1,262.98点，化工集团罗氏ROG.VX、制药集团诺华制药NOVN.VX、食品企业雀巢NESN.VX等瑞士个股对该指数的点数拖累最大。
瑞士股市指标股指SMI指数.SSMI收低1.1%，因瑞郎兑美元周二升至两年高位。
交易商表示，另一个拖累欧洲股市的因素是投资人再度臆测美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能早至本月就开始缩减购债。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.9%，报2,960.86点。
美联储内部认为其下周会议上应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标。
英国富时100指数.FTSE跌0.55%，至6,523.31点；德国DAX指数.GDAXI收挫0.88%，报9,114.44点；法国CAC-40指数.FCHI大跌1.04%，报4,091.14点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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