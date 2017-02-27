投资焦点：押注欧洲经济复苏 基金对汽车和建筑等板块先下手为强

2月8日，法兰克福证交所德国DAX股指前的交易员们。 REUTERS/Staff

路透米兰2月24日 - 挥之不去的政治风险以及持续低迷的经济成长，让欧洲股市在最近数年都一直备受打压，令投资者频频失望。

但情况开始出现改变，欧洲企业获利前景目前为2010年以来最佳，价值低估也愈发不容忽视，受此鼓励，一些基金经理寻求低位买进，抢滩布局，他们尤其关注汽车、建筑和德国绩优股。

欧洲今年将举行一系列大选，令政治风险加剧，是让投资者裹足不前的一个因素。

然而，去年英国公投退欧、特朗普赢得美国总统大选、还有意大利公投否决宪改，看看欧洲股市对这些事件的反应，一些市场人士学到了经验教训，由此认为是时候准备逢低买进欧洲股票了。

虽然每件事都给市场带来了震动，但其影响持续的时间越来越短暂，市场很快就反弹并创下新高。

“我们将致力于利用市场波动、在大得不可思议的折让水平买入优质股，”Columbia Threadneedle Investment基金的欧洲股市业务负责人Philip Dicken称。Dicken预计欧洲经济将继续反弹、企业盈利将增加。

根据汤森路透的数据，欧元区STOXX 600指数成分股今年的获利料增长14%，而标准普尔500指数.SPX料增长10%。

过去五年欧洲股市表现落后于美国股市，从市盈率来看低了10%，瑞银称这一差距为“全球之最”。

但分析师称，欧洲市场依然没有人满为患，未来法国和德国选举造成的任何不安都可能构成买入时机。

摩根士丹利周四建议投资者买入欧洲股票和法国银行类股，并称对极右翼人士当选法国总统的担忧可能有些过度。

**用德国对冲**

德国蓝筹股看起来是另一项有前途的押注。DAX指数.GDAX市盈率为13.3倍，低于其14.6倍的长期平均估值水平。

该指数高度偏重能够从经济复苏受益的股票。在六年前欧洲发生主权债务危机，欧元大幅下滑及债券利差蹿升之时，也证明该指数是一个很好的避风港。

作为对冲法国民粹主义投票的筹码，摩根大通策略师Mislav Matejka建议投资者买入DAX并做空法国蓝筹股CAC指数.FCHI。基于市盈率计算，CAC估值较DAX高出6%。

“在法国大选之前，如果不确定性犹存，而且出现明显的相对赢家，德国股票将会是欧元区相对安全的避险资产，”Matejka称，指的是法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)获胜的情况。

其他人也看好DAX指数。德国中央合作银行(DZ BANK)驻法兰克福首席投资策略师Christian Kahler预计，该指数今年将涨至纪录高位。

摩根大通加码汽车、金融和能源股，并建议买入德国概念企业例如汽车生产商戴姆勒DAIG.GE和保险商安联(ALVG.DE)等。

瑞银分析师指出，法国建筑商万喜集团(VINCI)(SGEF.PA)和汽车生产商雷诺、意大利石油巨头埃尼集团(Eni) (ENI.MI)和挪威电信集团Telenor (TEL.OL)都是落后于近期涨势、估值具有吸引力的个股选择。

**欧洲复苏？**

一些美国基金和大型投资银行已把目光瞄向欧洲，也表明趋势发生转变。去年英国退欧以及意大利政治问题妨碍了他们投资欧洲的步伐。

2月稍早，贝莱德(Blackrock)上调对欧股的展望，自去年5月以来首次上调至最高级别，称风险被渲染过度。

目前来看，多数大型全球投资者驻扎地--大西洋的另一端对欧洲的兴趣提高，但这种兴趣尚未转变成大举买盘。

特朗普贸易保护主义言论引发对贸易战的担忧，而今年是欧洲繁忙的选举年，让情况更加复杂，但一些投资者预计，随着政治喧嚣归于沉寂，欧股会呈现量价齐升的走势。

欧元区债务危机过后，受欧股低估值激励，美国投资者在2012至2014年间是欧洲股市的主要买家。如果他们再次出手，可望产生重大影响。

据美银美林调查，尽管基数较低，但全球基金经理1月增加欧元区仓位的幅度仍超过任何其他投资类别。

“这种趋势可能尚处在初期，”贝莱德董事总经理、负责该公司上市交易基金业务iShares的Emanuele Bellingeri表示。“即便还没有出现大规模的资本流动，但欧洲复苏的条件已经成熟。”(完)