欧洲股市小涨 因中国数据强劲支撑经济成长乐观情绪

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* FTSEurofirst 300指数收高0.2%，Euro STOXX 50指数升0.3%
* 中国数据扶助股市维持美国就业报告后的升势
路透伦敦12月9日 - 欧洲股市周一小涨，整固上一交易日的升势，因中国出口数据强劲，投资人对全球经济成长增强的期望升温。
中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点。中国11月通胀水平脱离上月触及的年内高点，主要受食品价格略微下降以及翘尾因素减弱推动。明年物价虽有一定上涨压力，但分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。
数据扶助全球股市维持上周五美国公布强劲就业数据后的升势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升0.2%，报1,272.43点，欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E升0.3%，报2,988.67点。
投资人仍担心经济数据转强将鼓励美联储缩减购债计划，这限制了市场的升幅。
美国就业数据公布后，路透周五进行的调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债的时间不会晚于明年3月。
英国富时100指数.FTSE涨0.11%，至6,559.48点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.25%，报9,195.17点；法国CAC-40指数.FCHI上扬0.11%，报4,134.10点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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