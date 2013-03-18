欧洲股市因塞浦路斯救助计划收低

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%, Euro STOXX 50指数下跌0.7%

* 西班牙股市IBEX指数下挫1.3%, 意大利股市MIB指数下滑0.9%

* 长期市场涨势仍然完整

路透巴黎3月18日 - 欧洲股市周一下跌，从上周触及的数年高位继续下滑，因塞浦路斯救助计划包括向银行储户征税，引发市场忧虑负债沉重的欧元区国家银行可能挤兑。

南欧国家的银行股跌幅居前，葡萄牙的Banco Espirito Santo BES.LS, 西班牙的Banco de Sabadell (SABE.MC)和意大利利裕信银行(CRDI.MI)大跌3.6-5.1%不等。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%，报1,199.74点。EuroSTOXX 50指数.STOXX50E下挫0.7%，报2,705.47点。

早盘FTSEurofirst 300指数和EuroSTOXX 50指数指数分别最多跌1.2%和2.3%，之后缩减部份跌幅，因一些投资人认为是趁低买入欧洲跨国企业股票，增加持有这些股票的机会。

全球最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)涨1.7%，欧莱雅(L'Oreal)(OREP.PA)上扬1.2%，服装零售商Inditex (ITX.MC)升0.8%。

欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。

尽管今日欧洲股市下跌，但技术图表显示欧洲股市升势依然完整。

Euro STOXX 50指数测试50日移动均线的关键支持位后在尾盘反弹，此为正面技术信号。

英国富时100指数.FTSE收跌0.49%，报6,457.92点。德国DAX指数.GDAXI跌0.4%，报8,010.70点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.48%，报3,825.47点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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