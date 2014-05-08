欧洲股市劲涨至近六年高位 因欧洲央行暗示6月或放宽政策

* FTSEurofirst 300指数大涨1.1%，触及2008年来最高

* 二线国家银行股上涨，因欧洲央行为6月行动开启大门

* Metro和ProSieben公布业绩后股价攀升

路透伦敦5月8日 -一欧洲主要股指周四上涨至近六年高位，由意大利和西班牙银行股领涨，之前欧洲央行为6月推出更多刺激举措开启大门。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTUE3触及2008年6月来最高水平，因臆测欧洲央行将可能在下月降息，为实施诸如资产购买等进一步宽松措施扫平道路。

意大利银行股劲涨4.1%，因如果欧洲央行降息或开始买入主权债或公司债，预期借贷成本将下降。意大利银行持有大量该国公债。

欧洲央行周四维持利率不变。但央行总裁德拉吉表示，在央行内部经济预估报告发布后，在6月政策会议上采取行动不会让央行决策者感到不安。

FTSEurofirst 300指数收涨1.1%，报1,358.91点，在德拉吉讲话后，触及1,359.07点日内高位。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E攀升1.4%，收报3,204.30点，录得4月16日来最大单日升幅。

德国超市连锁店Metro (MEOG.DE)等企业季报令人安慰，扶助支撑股市。Metro获利优于预期，股价劲涨2.7%。

德国传媒集团ProSiebenSat.1 (PSMGn.DE)公布第一季核心业务盈利上升9.5%，股价急升5.9%。

英国富时100指数.FTSE收高0.63%，报6,839.25点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.9%，报9,607.40点；法国CAC-40指数.FCHI升1.37%，报4,507.24点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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