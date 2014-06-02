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国际财经 | 2014年 6月 2日 星期一 10:42 BJT

欧洲股市周五小跌

路透爱丁堡5月30日 - 法国股市周五表现落后区内股市，此前报导称美国司法部要求法国巴黎银行(BNPP.PA)支付超过100亿美元，以了结对该行数年来违反美国对伊朗等国家制裁行动的刑事调查。

法国巴黎银行下挫2.5%，盘中一度重挫6%。该行已经拨备了大约27亿欧元(37亿美元)，用于支应诉讼相关成本。

花旗将法国巴黎银行从其欧洲关注名单中剔除，指因相关不确定性，但仍维持对该股的“买入”评级。

法国CAC-40指数.FCHI跌0.24%，收报4,519.57点，其中逾半数跌幅归咎于法国巴黎银行。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,377.46点。本月该指数升1.8%。

德股DAX指数.GDAXI微升0.04%，报9,943.27点。英国富时100指数.FTSE收低0.39%，报6,844.51点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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