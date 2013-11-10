欧洲股市周五收跌 受累于法国评级遭调降

* 法国股市表现稍逊，因标普调降该国评级

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.1%，报1,295.17点

* 美国就业数据强于预期

* 部分投资者现更多关注经济基本面

* 很多投资者仍对2014年持乐观态度

路透伦敦11月8日 -欧洲股市周五小跌，法国股市表现逊于其他区内市场，因该国评级被调降，不过很多投资者感到越来越多的迹象显示，全球经济复苏将在较长时间内支撑股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收跌0.1%，报1,295.17点，周四触及五年高位1,316.42点。该指数本周连续第五周收涨。

法国CAC-40指数.FCHI是跌幅最大的欧洲市场指数，回落0.5%，报4,260.44点，之前标准普尔将该国评级从AA+调降至AA。

与之形成鲜明对照，美国10月就业增长意外加速。

数据改善可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)提前开始缩减刺激规模。

不过，Berkeley Futures的副董事RichardGriffiths感到，相对于美联储的政策前景，部分投资者目前开始更多地关注全球经济不断改善的基本面。

巴克莱证券策略师认为，企业获利增长加速将使泛欧STOXX600指数2014年的回报达到27%。年内迄今，该指数已累积攀升约15%，而FTSEurofirst指数的涨幅为14%。

英国富时100指数.FTSE收高0.17%，至6,708.42点；德国DAX指数.GDAXI小跌0.03%，报9,078.28点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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