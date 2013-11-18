德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* FTSEurofirst 300指数涨0.5%，Euro STOXX 50指数升0.9%
* RWE和E.ON上涨，因公司评级被上调和对德国法院的裁决抱有希望
* 中国改革计划支撑汽车股上涨
路透伦敦11月18日 -德国公共事业股周一推动欧洲股市至新高，且数据显示区内经济前景改善，以及欧洲央行继续提供低成本资金，令投资人感到鼓舞。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上升0.4%，收报1,304.25点，为五年收盘新高。
欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50e攀升0.9%，报3,081.30点。德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.62%，收报9,225.43点，此为纪录最高收位。
公共事业股对欧洲股市涨势助力最大，德国公司RWE (RWEG.DE)和E.ON(EONGn.DE)分别劲升5.9%和4.1%，交易商表示，法国巴黎银行将RWE评级上调，且市场预期德国法院对核燃料税的裁决将有利这些公司。
德国央行周一表示，德国经济正稳健增长，且受国内需求和全球环境改善之助，经济上行趋势会在未来数月更形巩固。
欧盟数据显示，欧元区9月贸易顺差多于预期。
中国推出旨在维持经济稳定成长的经济改革计划支撑汽车股.SXAP，中国是欧洲汽车业的主要市场之一。
汽车股上扬1.5%。
英国富时100指数.FTSE收高0.45%，至6,723.46点；法国CAC-40指数.FCHI涨0.66%，报4,320.68点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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