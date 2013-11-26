沙特阿美正式委任摩根大通和汇丰等作为IPO顾问--消息
路透伦敦3月30日 - 多位消息人士告诉路透，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经正式委任摩根大通、摩根士丹利和汇丰控股作为其首次公开发行(IPO)的国际财务顾问。这次IPO预计将成为全球规模最大的股票发行。
* FTSEurofirst 300指数跌0.6%，Euro STOXX 50指数下滑0.3%
* Repsol股价急升，因可望和阿根廷就YPF达成赔偿交易
路透巴黎11月26日 -欧洲股市周二放量下跌，因企业发出盈利警告且低于预期的美国消费者信心数据令投资人不安，指标股指留守在本月稍早开始的交投区间内。
西班牙主要石油公司Repsol(REP.MC)逆势上涨，股价劲涨4.3%，因Repsol可能和阿根廷政府就其持股的YPF(YPFD.BA)被国有化所涉及的赔偿问题达成协议，投资者对长达一年的纷争将告结束感到鼓舞。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3下跌0.6%，收报1,294.03点，成交量较其90天日均值高出约15%。
欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.3%，报3,062.62点。
欧洲股市表现受制于好坏不一的宏观经济数据，一系列低于预期的企业盈利，以及对美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划前景的担忧。
英国富时100指数.FTSE收低0.87%，至6,636.22点；德国DAX指数.GDAXI下跌0.11%，报9,290.07点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.57%，报4,277.57点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月30日 - 多位消息人士告诉路透，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经正式委任摩根大通、摩根士丹利和汇丰控股作为其首次公开发行(IPO)的国际财务顾问。这次IPO预计将成为全球规模最大的股票发行。
路透韩国龙仁市3月30日 - 韩国现代汽车一位高管周四对路透表示，该公司正在开发一款电动车专用平台，以期在这一领域追赶上特斯拉。
路透东京3月30日 - 日本东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售该事业多数权益、甚至是全数权益铺平道路。