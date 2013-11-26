* FTSEurofirst 300指数跌0.6%，Euro STOXX 50指数下滑0.3%

* Repsol股价急升，因可望和阿根廷就YPF达成赔偿交易

路透巴黎11月26日 -欧洲股市周二放量下跌，因企业发出盈利警告且低于预期的美国消费者信心数据令投资人不安，指标股指留守在本月稍早开始的交投区间内。

西班牙主要石油公司Repsol(REP.MC)逆势上涨，股价劲涨4.3%，因Repsol可能和阿根廷政府就其持股的YPF(YPFD.BA)被国有化所涉及的赔偿问题达成协议，投资者对长达一年的纷争将告结束感到鼓舞。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3下跌0.6%，收报1,294.03点，成交量较其90天日均值高出约15%。

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.3%，报3,062.62点。

欧洲股市表现受制于好坏不一的宏观经济数据，一系列低于预期的企业盈利，以及对美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划前景的担忧。

英国富时100指数.FTSE收低0.87%，至6,636.22点；德国DAX指数.GDAXI下跌0.11%，报9,290.07点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.57%，报4,277.57点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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