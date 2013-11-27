* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.5%，德国Dax指数攀升0.7%至纪录收盘高位

* 强劲的美国数据带动股市尾盘上扬

* 德国总理梅克尔与社民党达成联合执政协议

路透伦敦11月27日 -欧洲股市周三录得两周来最大单日涨幅，受助于美国数据强劲，德国总理梅克尔与社民党达成期待已久的联合执政协议，以及意大利保险商Generali(GASI.MI)公布乐观财测。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3上扬0.5%，报1,300.51点，为11月14日以来最大单日涨幅。该指数年内迄今上涨近15%，有望录得2009年以来最大年度涨幅。

不过，成交量较90日均值低25%，暗示支持股市上扬的投资者相对较少。在周四美国感恩节假期前很多交易商离场。

股市在尾盘扩大涨幅，之前公布的美国11月芝加哥采购经理指数和11月汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值超预期，显示美国经济状况继续改善。

美国上周初请失业金人口意外减少，显示美国就业市场稳步改善。

意大利保险商Generali(GASI.MI)是成交放量的个股之一，该股攀升1.5%，成交量较均值高出40%，该公司之前表示计划上调股息。

德国总理梅克尔领导的保守党及中左翼的社民党(SPD)在周三清晨达成联合执政协议，德国新政府可望在耶诞节前组成。这则消息使市场人气普遍受到支撑。

德国DAX指数.GDAXI上扬0.66%，报9,351.13点，为纪录收盘新高。

英国富时100指数.FTSE收高0.2%，至6,649.47点；法国CAC-40指数.FCHI收涨0.36%，报4,293.06点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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