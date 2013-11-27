调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.5%，德国Dax指数攀升0.7%至纪录收盘高位
* 强劲的美国数据带动股市尾盘上扬
* 德国总理梅克尔与社民党达成联合执政协议
路透伦敦11月27日 -欧洲股市周三录得两周来最大单日涨幅，受助于美国数据强劲，德国总理梅克尔与社民党达成期待已久的联合执政协议，以及意大利保险商Generali(GASI.MI)公布乐观财测。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3上扬0.5%，报1,300.51点，为11月14日以来最大单日涨幅。该指数年内迄今上涨近15%，有望录得2009年以来最大年度涨幅。
不过，成交量较90日均值低25%，暗示支持股市上扬的投资者相对较少。在周四美国感恩节假期前很多交易商离场。
股市在尾盘扩大涨幅，之前公布的美国11月芝加哥采购经理指数和11月汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值超预期，显示美国经济状况继续改善。
美国上周初请失业金人口意外减少，显示美国就业市场稳步改善。
意大利保险商Generali(GASI.MI)是成交放量的个股之一，该股攀升1.5%，成交量较均值高出40%，该公司之前表示计划上调股息。
德国总理梅克尔领导的保守党及中左翼的社民党(SPD)在周三清晨达成联合执政协议，德国新政府可望在耶诞节前组成。这则消息使市场人气普遍受到支撑。
德国DAX指数.GDAXI上扬0.66%，报9,351.13点，为纪录收盘新高。
英国富时100指数.FTSE收高0.2%，至6,649.47点；法国CAC-40指数.FCHI收涨0.36%，报4,293.06点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。