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国际财经 | 2013年 11月 29日 星期五 07:23 BJT

欧洲股市上涨 意大利股市领涨

* FTSEurofirst 300指数上涨0.4%，Euro STOXX 50指数升0.3%

* 成交量低，因美国感恩节假期美股休市

路透巴黎11月28日 -欧洲股市周四上涨，意大利股市表现出色，此前该国参议院决定取消前总理贝卢斯科尼的议员资格，燃点市场对意大利现政府平稳运行的希望。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3上扬0.4%，报1,305.02点，触及2008年以来最高收位。

不过，成交清淡，成交量仅为过去三个月日均值的三分之二，因美国感恩节假期美股休市。

意大利股市表现瞩目，FTSEMIB指数.FTMIB攀升0.9%，由银行股领升，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)，IntesaSanpaolo (ISP.MI)和UBI Banca (UBI.MI)升幅介于1.7-2.2%。

意大利参议院周三稍晚决定取消前总理贝卢斯科尼的议员资格，此前贝卢斯科尼因税收欺诈被定罪。而这位意大利政坛老将宣布将从议会外部继续带领其政党参政。

意大利总理莱塔表示，其领导的政府将推进改革计划。

自6月以来，意大利股市跑赢其他欧洲股市，意大利MIB指数6月迄今攀升28%，STOXX Europe600指数同期上涨18%。

英国富时100指数.FTSE收高0.08%，至6,654.47点；德国DAX指数.GDAXI上扬0.39%，报9,387.37点；法国CAC-40指数.FCHI收涨0.22%，报4,302.42点。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)

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