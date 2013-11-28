欧洲股市上涨 意大利股市领涨

路透巴黎11月28日 -欧洲股市周四上涨，意大利股市表现出色，此前该国参议院决定取消前总理贝卢斯科尼的议员资格，燃点市场对意大利现政府平稳运行的希望。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3上扬0.4%，报1,305.02点，触及2008年以来最高收位。

不过，成交清淡，成交量仅为过去三个月日均值的三分之二，因美国感恩节假期美股休市。

意大利股市表现瞩目，FTSEMIB指数.FTMIB攀升0.9%，由银行股领升，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)，IntesaSanpaolo (ISP.MI)和UBI Banca (UBI.MI)升幅介于1.7-2.2%。

意大利参议院周三稍晚决定取消前总理贝卢斯科尼的议员资格，此前贝卢斯科尼因税收欺诈被定罪。而这位意大利政坛老将宣布将从议会外部继续带领其政党参政。