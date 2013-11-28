欧洲股市上涨 意大利股市领涨

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.4%，Euro STOXX 50指数升0.3%
* 成交量低，因美国感恩节假期美股休市
路透巴黎11月28日 -欧洲股市周四上涨，意大利股市表现出色，此前该国参议院决定取消前总理贝卢斯科尼的议员资格，燃点市场对意大利现政府平稳运行的希望。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3上扬0.4%，报1,305.02点，触及2008年以来最高收位。
不过，成交清淡，成交量仅为过去三个月日均值的三分之二，因美国感恩节假期美股休市。
意大利股市表现瞩目，FTSEMIB指数.FTMIB攀升0.9%，由银行股领升，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)，IntesaSanpaolo (ISP.MI)和UBI Banca (UBI.MI)升幅介于1.7-2.2%。
意大利参议院周三稍晚决定取消前总理贝卢斯科尼的议员资格，此前贝卢斯科尼因税收欺诈被定罪。而这位意大利政坛老将宣布将从议会外部继续带领其政党参政。
意大利总理莱塔表示，其领导的政府将推进改革计划。
自6月以来，意大利股市跑赢其他欧洲股市，意大利MIB指数6月迄今攀升28%，STOXX Europe600指数同期上涨18%。
英国富时100指数.FTSE收高0.08%，至6,654.47点；德国DAX指数.GDAXI上扬0.39%，报9,387.37点；法国CAC-40指数.FCHI收涨0.22%，报4,302.42点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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