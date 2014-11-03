欧洲股市收挫 欧元区和美国经济数据伤及人气

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦11月3日 - 欧洲股市周一从四周高位下滑，因欧洲和美国公布的经济数据令人失望，拖累市场人气。
欧洲公用事业股指数.SX6P大跌2.3%，是跌幅最大的板块，受天然气运输集团Snam (SRG.MI)暴跌11.3%拖累，此前监管机构裁决明年下调天然气存储业务的补贴。Enel (ENEI.MI)和Terna (TRN.MI)分别下挫4.2%和6.7%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫0.86%，报1,340.38点，盘中一度升至10月初来最高的1,355.16点。上周五在日本央行意外扩大刺激措施后，该指数大涨1.8%。
尽管美国公布的供应管理协会(ISM)制造业指数扩张速度快于预期，但投资人反而将焦点放在显示制造业10月放缓的Markit数据和商务部公布的9月建筑支出连跌第二个月，之后欧股扩大跌幅。
欧元区周一发布的企业调查显示，欧元区10月制造业活动扩张速度略慢于先前所想，因工厂虽进一步祭出价格折扣，却无法带动更多新订单。
“欧元区的PMI数据再度疲弱，令投资人谨慎。”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部门主管Philippe Gijsels表示。
“不过。数据越疲弱，越令人失望，那么欧洲央行变得更积极的可能性就越大。”
英国富时100指数.FTSE收低0.89%，报6,487.97点；德国DAX指数.GDAXI下挫0.81%，报9,251.70点；法国CAC指数.FCHI收低0.92%，报4,194.03点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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