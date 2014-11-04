欧洲股市周二延续跌势

路透伦敦11月4日 - 欧洲股市周二尾盘延续跌势，之前路透报导称，欧元区多国央行总裁计划对欧洲央行总裁德拉吉不够透明的管理风格提出挑战。

欧洲央行内部意见分歧，可能限制其采取更激进的政策行动，抵御通缩并刺激区内成长的能力。欧元区各国央行总裁是欧洲央行政策制定委员会的主要成员。

近期，有关令人失望的经济数据将最终促使欧洲央行祭出更多经济刺激举措的预期升温。

“任何对欧洲央行在未获得欧元区成员国一致支持的情况下采取行动的能力的担忧对欧洲整体而言是非常不利的，”B Capital Wealth Management的董事总经理Lorne Baring表示，“缺乏全面支持将给该地区带来大麻烦。”

欧盟执委会下调欧元区成长预期也重压股市，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1%，报1,326.59点，稍早触及1,346.49点的高位。

欧盟执委会周二表示，脆弱的欧元区经济将需要再一年的时间，才能达到温和成长的水平，执委会并下修成长预估，并预期欧元区会有更多的低通胀及高失业率。

欧元区经济增长推迟是因受到意大利和法国的拖累。欧元区经济表现疲弱阻碍了以美国为首的全球经济复苏。

英国富时100指数.FTSE回落0.52%，报6,453.97点；德国DAX指数 .GDAXI收跌0.92%，报9,166.47点；法国CAC指数.FCHI收挫1.52%，报4,130.19点；意大利FTSE MIB指数.FTMIB劲挫2.2%。

能源股大幅走低，因油价LCOc1急跌约3%，至逾四年以来最低每桶82美元，之前全球最大石油出口国沙特下调对美国的石油出口价格。

STOXX Europe 600油气股指数.SXEP下跌3.8%，录得一个月来最大单日跌幅。皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)、道达尔(TOTF.PA)、

Tullow Oil (TLW.L)、Statoil (STL.OL)、BG Group BG.L和

Seadrill (SDRL.OL)等油股下跌1.8-8.6%不等。

不过，强劲的业绩提振部分个股的表现。

欧洲业绩期已经过半，根据Thomson Reuters StarMine提供的数据，目前已公布业绩的公司中，有65%的获利符合或超过预期。57%的营收符合或超过预期。

从具体数值来看，获利增长12.2%，营收回落0.7%，反映出欧洲企业获利增长主要得益于成本削减和融资成本降低。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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