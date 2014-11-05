欧洲股市周三反弹1.7%

路透巴黎/伦敦11月5日 - 欧洲股市周三反弹，受包括英国马莎百货(MKS.L)等企业的良好业绩提振。马莎百货股价急升近10%。

一些交易商表示，如果欧洲央行周四不宣布新的经济刺激举措，欧洲股市的涨势将可能短暂。

“如果欧洲央行没有新措施出台，欧洲股市将可能下跌。欧洲央行决策者对推出新措施的支持和反对人数将很接近。”Fortis Bank首席策略师Philippe Gijsels接受Reuters Insider Television访问时说。

马莎百货跳涨9.7%，之前公布上半年基本盈利，为四年来首次。德国化学制品经销商Brenntag (BNRGn.DE)劲升4.4%，之前公布的盈利好于预期。

汤森路透StarMine提供的数据显示，欧洲企业业绩期开锣至今，约一半企业公布了业绩，其中，64%的盈利符合和好于预期，59%的营收符合和好于预估。

从绝对价值来看，本季盈利较上年同期上升13%，营收下跌0.2%，反映欧洲企业盈利反弹，主要是降低成本和财务成本下降。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.7%，报1,348.99点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高1.9%，报3,091.54点。

英国富时100指数.FTSE上升1.32%，报6,539.14点；德国DAX指数 .GDAXI收高1.63%，报9,315.48点；法国CAC指数.FCHI收升1.89%，报4,208.42点%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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