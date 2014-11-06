欧洲股市收涨 受助于德拉吉基调温和的讲话

路透巴黎/伦敦11月6日 - 欧洲股市周四逆转早盘跌势收涨，之前欧洲央行总裁德拉吉称，央行管委会一致承诺在必要时采取更多非常规举措。

德拉吉称，央行计划将资产负债表规模向2012年初的水平扩张，再度使用了曾令部分决策者不满的措辞。

“他仍暗示存在祭出量化宽松举措的可能性，”Hantec Markets的分析师Richard Perry表示。

本周稍早，有消息人士告诉路透，欧元区多国央行总裁计划对德拉吉讳莫如深的管理风格和摇摆不定的沟通方式发起挑战，并敦促他在行动时更多地尊重央行的集体意愿。

消息人士称，他们尤其感到不满的是，在央行管委会9月同意不向公众透露资产负债表规模的具体数字后不久，德拉吉就发表了实际上为央行资产负债表设定了目标的讲话。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%，报1,351.53点。在德拉吉下午开始举行记者会前，一度回落了0.4%。

“事情在向正确的方向发展，这将在短期内支撑市场。但与此同时，欧洲的宏观数据仍然十分低迷，让人很难看好欧洲股市，”Montaigne Capital的基金经理Arnaud Scarpaci表示。

“在这样的背景下，我预计欧洲股市指数将陷于区间内，至少到今年年底。”

周四出现更多反映欧元区经济脆弱的迹象。今日出炉的数据显示，德国工业订单9月仅增长0.8%。

尽管周四股市整体上扬，但法国农业信贷银行(CAGR.PA)重挫5.8%，之前该行公布，国内营收下降，因法国政府的政策不明朗。

英国富时100指数.FTSE上升0.18%，报6,551.15点；德国DAX指数 .GDAXI收高0.66%，报9,377.41点；法国CAC指数.FCHI收升0.46%，报4,227.68点%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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