欧洲股市周五大涨逾2%

路透巴黎11月21日 - 欧洲股市周五上涨，一指标股指触及两个月高位，欧洲央行德拉吉的言论和中国意外减息，提振市场上涨。

对经济成长反应敏感的矿业股升幅居前，力拓(RIO.L)劲升6.2%，必和必拓(BLT.L)上涨5%。STOXX基本资源指数.SXPP攀升5.7%，之前过去四个月累计下跌约20%。

“中国减息就在令人失望的中国制造业PMI险些跌至萎缩的数据公布后出台，”IG France首席市场分析师Alexandre Baradez说。

“中国央行现在跟随美联储、欧洲央行和日本央行的路径。央行(举措)正在推动市场。”

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

“中国央行举措令人意外。中国央行一直不愿以降息来提振经济，因担心会燃点信贷泡沫，所以中国央行减息显示央行对经济前景的忧虑与日俱增，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)交易商Andrea Tueni说。

FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲升2.1%，报1,384.91点，为两个月高位。欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨3%。

周五市场人气受到提振，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若低通胀持续，欧洲央行已经准备好迅速采取行动。他说，“如果在当前趋势中，我们的政策效果不足以达到目标，或者通胀前景面临的更多风险成为现实，那么我们将加大干预力度并拓展干预渠道，必要时适度调整资产购买的规模、节奏和结构。”

意大利MIB指数.FTMIB急升3.9%，录得2012年中以来最大单日升幅，由Banco Popolare BAPO.MI等银行股领升，该股劲涨5.4%。

欧元区银行股.SX7E攀升3.6%。欧元区银行对区内经济有大量敞口，且持有巨大规模的主权债。

英国富时100指数上涨1.08%，收报6,750.76点；德国DAX指数.GDAXI收涨2.62%，报9,732.55点；法国CAC指数.FCHI攀升2.67%，收报4,347.23点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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