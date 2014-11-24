欧洲股市收高 欧元区绩优股指数创去年6月来最大两日升幅

路透伦敦11月24日 - 欧元区股市周一收高，一地区指数创下17个月最大两日升幅，因预期欧洲央行进一步实施货币刺激政策，且德国公布的经济数据强劲，提振了市场人气。

在欧洲央行总裁德拉吉周五承诺将竭尽所需提升通胀后，投资人预计欧洲央行很快会公布新的措施，可能包括购买公债。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.6%，报3,211.70点，自上周四收盘以来大涨3.5%，为去年6月来最大两日升幅。

在欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，额外的措施可能遭遇法律障碍后，该指数尾盘缩减涨幅。

同欧元区经济息息相关的欧元区银行股.SX7E表现最佳，大涨1.3%，欧元区银行持有大量主权债。

汽车股.SXAP升1.3%，因欧洲央行进一步放宽政策前景令欧元兑美元EUR=徘徊在两年低点附近。

德国11月IFO企业景气判断指数升至104.7，前月为103.2。[nL3S0TE1NW]数据显示德国经济可能正在积累动能，也提升了市场信心。

英国保险商Friends Life FLG.L劲扬5.9%，此前同业英国英杰华集团(AV.L)同意可能以56亿英镑收购该公司的条款。英杰华重挫5.4%。

英国富时100指数.FTSE下滑0.31%，收报6,729.79点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.54%，报9,785.54点；法国CAC指数.FCHI攀升0.49%，收报4,368.44点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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