欧洲股市收高 欧元区绩优股指数创去年6月来最大两日升幅

美联储副主席费舍尔认为这一次缩表恐慌不会重演
路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透伦敦11月24日 - 欧元区股市周一收高，一地区指数创下17个月最大两日升幅，因预期欧洲央行进一步实施货币刺激政策，且德国公布的经济数据强劲，提振了市场人气。
在欧洲央行总裁德拉吉周五承诺将竭尽所需提升通胀后，投资人预计欧洲央行很快会公布新的措施，可能包括购买公债。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.6%，报3,211.70点，自上周四收盘以来大涨3.5%，为去年6月来最大两日升幅。
在欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，额外的措施可能遭遇法律障碍后，该指数尾盘缩减涨幅。
同欧元区经济息息相关的欧元区银行股.SX7E表现最佳，大涨1.3%，欧元区银行持有大量主权债。
汽车股.SXAP升1.3%，因欧洲央行进一步放宽政策前景令欧元兑美元EUR=徘徊在两年低点附近。
德国11月IFO企业景气判断指数升至104.7，前月为103.2。[nL3S0TE1NW]数据显示德国经济可能正在积累动能，也提升了市场信心。
英国保险商Friends Life FLG.L劲扬5.9%，此前同业英国英杰华集团(AV.L)同意可能以56亿英镑收购该公司的条款。英杰华重挫5.4%。
英国富时100指数.FTSE下滑0.31%，收报6,729.79点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.54%，报9,785.54点；法国CAC指数.FCHI攀升0.49%，收报4,368.44点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月17日 - 据金融时报周一报导，美国财长努钦表示，在与国会磋商医保方案遭遇挫败后，特朗普政府的税改时间表势必将有所延迟。