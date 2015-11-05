欧洲股市受阿迪达斯和法国兴业银行提振收涨 但商品类股下跌

路透米兰11月5日 - 欧洲股市周四收高，因德国和法国公司业绩强劲，但商品相关类股受到美元走高打击而下跌。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.2%，报3,447.49点，下午交易中因美国股市由升转跌而缩小涨幅。

德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI在区内股市中表现突出，受助于一些公司发布强于预期的业绩。

法国兴业银行(SOGN.PA)急升4%，此前公司发布第三季营收增加2.4%，因零售业务收入增长和风险储备金下降帮助抵消了投资银行业务营收疲弱的影响。

全球第二大体育服装公司阿迪达斯(ADSGn.DE)跳涨8.6%，该公司在发布第三季销售增长超过市场预期的后，调高了全年销售和盈利预期。

总体来说，公司业绩好坏不一。根据汤森路透StarMine数据，欧洲截至目前有60%的公司已发布业绩，其中一半达到或好于预期。

全球最大人力资源公司Adecco ADEN.VX劲跌10.6%，此前公司意外发布第三季净亏损5亿欧元，因有一笔7.4亿欧元的商誉减损。

FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.4%，报1,495.00点，英镑大幅下挫连累以英镑计价的股票走低。

英镑走软，使商品股权重较大的英国富时100指数.FTSE表现逊于区内其他指数，跌0.8%。

欧洲矿业股指数.SXPP跌3.3%，因金属价格受到美元走强的拖累下跌。铜价在美联储主席叶伦指出存在12月升息可能性后触及一个月最低位。

英股富时100指数.FTSE收跌0.75%，报6,364.90点，法国CAC 40指数.FCHI收升0.64%，收报4,980.04点。德国DAX指数.GDAXI收涨0.39%，报10,887.74点。(完)