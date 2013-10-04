欧洲股市受美国忧虑拖累收低

* FTSEurofirst 300指数跌0.4%，Euro STOXX 50指数下滑0.6%

* Schneider Electric股价受创，因Exane BNP Paribas下调其评级

* 美国债务问题令欧洲股市短期受压

* 多数投资人认为10月股市下跌将是短暂

路透伦敦10月3日 - 欧洲股市周四下滑，因投资人质疑美国将如何解决导致政府部份关门的预算僵局，且Schneider Electric股价受创，因券商下调该公司评级。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.6%，报2,902.12点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.4%，报1,242.18点。

Schneider Electric股价下挫3.2%，对FTSEurofirst 300指数带来的拖累最大，因Exane BNP Paribas将Schneider Electric评级从“表现优于大盘”调降至“中性”，股价因此受创。

Central Markets Investment Management交易部主管Darren Courtney-Cook预期，美国债务状况的不确定性将使欧洲股市本月受压。

周四出炉的报告显示，欧元区的企业复苏势头在9月进一步增强，订单增长速度加快，并且企业放缓裁员，这意味着欧元区第三季料可录得非常温和的增长率。

Threadneedle Investments首席投资长Mark Burgess表示，该公司将欧洲股市评级从“减持"上调至“中性"。

高盛经济分析师Noah Weisberger也认为，因美国债务状况造成的股市下滑将是相对短暂的。

“目前的数据、我们的前瞻、以及回顾过去政府关门的经验，均表明目前的忧虑可能是暂时的，”他说。

英国富时100指数.FTSE收高0.18%，至6,449.04点；德国DAX指数.GDAXI收低0.37%，报8,597.91点；法国股市CAC 40指数.FCHI收跌0.73%，报4,127.98点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。