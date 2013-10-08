欧洲股市因美国预算僵局而收低

* FTSEurofirst指数跌0.8%，Euro STOXX 50指数下滑0.7%

* Getinge暴跌10.3%，领跌保健股

* 汇丰预期欧股表现突出，因经济改善

路透伦敦10月8日 - 欧洲股市周二下跌，因美国预算僵局使投资人惴惴不安，且医疗技术集团Getinge (GETIb.ST)发布盈警后股价重挫，令保健股遭遇抛售。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.8%，报1,231.27点，在五个交易日有四日下跌，因美国国会议员对政府停摆及上调举债上限仍争吵不休。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.7%，报2,903.35点。

美国国会尚余九日时间上调举债上限，否则美国将可能出现违约。

在个股方面，Getinge股价暴跌10.3%，为最大跌幅的FTSEurofirst 300指数成份股，成交量为过去三个月均值的14倍，此前Getinge发出获利预警，称受累于延后的并购得益，税务和汇率变动。

Getinge领跌STOXX Europe 600保健类指数.SXDP下跌1.2%。药商诺华制药NOVN.VX和葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)也承压，此前摩根大通和Berenberg分别下调这些公司目标价。

“欧洲仍面临一些特别问题，如新兴市场货币疲弱，但我们预期经济不断改善将推高公司盈利，令市场意外，”汇丰全球策略师称。

“分析师仍在下调其预估值，但下降的步伐较之前放缓...效果是通常有利市场。”

汇丰预期，FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数在2014年底前将攀升约13.5%，分别触及1,400点和3,300点，跑赢美股标普500指数。

英国富时100指数.FTSE收低1.11%，至6,365.83点；德国DAX指数.GDAXI收低0.42%，报8,555.89点；法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.77%，报4,133.53点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。