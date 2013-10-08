欧洲股市因美国预算僵局而收低

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* FTSEurofirst指数跌0.8%，Euro STOXX 50指数下滑0.7%
* Getinge暴跌10.3%，领跌保健股
* 汇丰预期欧股表现突出，因经济改善
路透伦敦10月8日 - 欧洲股市周二下跌，因美国预算僵局使投资人惴惴不安，且医疗技术集团Getinge (GETIb.ST)发布盈警后股价重挫，令保健股遭遇抛售。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.8%，报1,231.27点，在五个交易日有四日下跌，因美国国会议员对政府停摆及上调举债上限仍争吵不休。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.7%，报2,903.35点。
美国国会尚余九日时间上调举债上限，否则美国将可能出现违约。
在个股方面，Getinge股价暴跌10.3%，为最大跌幅的FTSEurofirst 300指数成份股，成交量为过去三个月均值的14倍，此前Getinge发出获利预警，称受累于延后的并购得益，税务和汇率变动。
Getinge领跌STOXX Europe 600保健类指数.SXDP下跌1.2%。药商诺华制药NOVN.VX和葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)也承压，此前摩根大通和Berenberg分别下调这些公司目标价。
“欧洲仍面临一些特别问题，如新兴市场货币疲弱，但我们预期经济不断改善将推高公司盈利，令市场意外，”汇丰全球策略师称。
“分析师仍在下调其预估值，但下降的步伐较之前放缓...效果是通常有利市场。”
汇丰预期，FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数在2014年底前将攀升约13.5%，分别触及1,400点和3,300点，跑赢美股标普500指数。
英国富时100指数.FTSE收低1.11%，至6,365.83点；德国DAX指数.GDAXI收低0.42%，报8,555.89点；法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.77%，报4,133.53点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。