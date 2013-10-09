欧洲股市持稳 受西班牙和意大利成功标售公债支撑

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* Euro STOXX 50指数升0.1%，FTSEurofirst 300指数跌0.5%
* 银行股、意大利和西班牙股市带动欧元区股市表现出众
* 波动性上升，因投资人担心美国出现违约
路透伦敦10月9日 - 欧元区股市周三持稳，表现优于英国和瑞士股市，因西班牙和意大利成功标售公债，提振银行股和欧元区二线国家股市。
西班牙和意大利股市上扬，因此前两国成功标售公债，进一步显示市场对欧元区受困的南部经济体信心增强。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB和西班牙Ibex指数.IBEX分别大涨1%和1.3%，表现优于瑞士SMI指数和英国富时100指数.FTSE，后两者分别下滑0.9%和0.4%。
有欧元区主权债敞口的欧元区银行股.SX7E上扬1.3%，西班牙Caixabank (CABK.MC)和葡萄牙Banco Espirito SantoBES.LS领涨。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.1%，报2,904.73点。
路透访查的分析师预计该指数年底将触及3,020点，之后进一步上涨，分别在明年年中和年底触及3,125和3,253点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.5%，报1,224.71点，这是一个月新低，受瑞士制药集团罗氏ROG.VX和食品集团雀巢NESN.VX等防御类股下跌拖累。
美国预算僵局没有解决的迹象，令市场信心受阻，提振欧元区STOXX波动性指数.VT2X升至一个月高位。
英国富时100指数.FTSE收低0.44%，至6,337.91点；德国DAX指数.GDAXI收低0.46%，报8,516.69点；法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.16%，报4,127.05点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。