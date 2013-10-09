欧洲股市持稳 受西班牙和意大利成功标售公债支撑

* Euro STOXX 50指数升0.1%，FTSEurofirst 300指数跌0.5%

* 银行股、意大利和西班牙股市带动欧元区股市表现出众

* 波动性上升，因投资人担心美国出现违约

路透伦敦10月9日 - 欧元区股市周三持稳，表现优于英国和瑞士股市，因西班牙和意大利成功标售公债，提振银行股和欧元区二线国家股市。

西班牙和意大利股市上扬，因此前两国成功标售公债，进一步显示市场对欧元区受困的南部经济体信心增强。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB和西班牙Ibex指数.IBEX分别大涨1%和1.3%，表现优于瑞士SMI指数和英国富时100指数.FTSE，后两者分别下滑0.9%和0.4%。

有欧元区主权债敞口的欧元区银行股.SX7E上扬1.3%，西班牙Caixabank (CABK.MC)和葡萄牙Banco Espirito SantoBES.LS领涨。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.1%，报2,904.73点。

路透访查的分析师预计该指数年底将触及3,020点，之后进一步上涨，分别在明年年中和年底触及3,125和3,253点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.5%，报1,224.71点，这是一个月新低，受瑞士制药集团罗氏ROG.VX和食品集团雀巢NESN.VX等防御类股下跌拖累。

美国预算僵局没有解决的迹象，令市场信心受阻，提振欧元区STOXX波动性指数.VT2X升至一个月高位。

英国富时100指数.FTSE收低0.44%，至6,337.91点；德国DAX指数.GDAXI收低0.46%，报8,516.69点；法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.16%，报4,127.05点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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