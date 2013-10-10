欧洲股市录得一个月最大升幅

* FTSEurofirst 300指数升1.6%，升幅为一个月最大

* Euro STOXX 50指数大涨2.1%至两年半高位

* 美国有望打破预算僵局的迹象提振市场信心

路透伦敦10月10日 - 欧洲股市周四创下一个月最大单日升幅，欧元区绩优股触及两年半最高，因迹象显示美国有望结束预算僵局，美国可能违约的风险降低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3结束三日连跌，大涨1.7%，报1,245.09点，为一个月最大单日升幅，昨日该指数收在9月5日来最低水准。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E劲扬2.2%，报2,969.41点，触及2011年5月来最高。衡量未来股价波动担保成本的VSTOXX指数.V2TX从一个月高位急挫15%。

根据共和党领袖助理，美国众议院共和党正考虑同意一个短期的上调举债上限建议，以避免在10月17日后美国出现违约，并为更广泛的政策措施磋商争取时间。

同欧洲当地经济表现以及金融市场稳定密切相关的欧洲银行股.SX7P、保险股.SXIP和建筑股.SXOP升幅介乎2.6-2.9%。

法国兴业银行(Societe Generale)策略师Paul Jackson表示，“只要美国经济动能良好，欧洲经济动能将持续改善。”

英国富时100指数.FTSE收高1.46%，至6,430.49点；德国DAX指数.GDAXI收高1.99%，报8,685.77点；法国股市CAC 40指数.FCHI大涨2.21%，报4,218.11点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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