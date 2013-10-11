欧洲股市延续升势 因寄望美国达成预算协议

* FTSEurofirst 300指数升0.5%

* Euro STOXX 50指数升0.2%，收在两年半新高

* 欧洲企业盈利动能改善，但仍为负值

路透伦敦10月11日 - 欧洲股市周五小涨，受昨日劲升后劲带动，因投资人寄望美国最终将达成协议上调举债上限，避免违约。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%，报1,250.85点，周四劲扬1.7%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.2%，报2,974.28点，为两年半收盘新高。

美国预算谈判出现僵局造成政府部分关门，且引发市场担心华盛顿无法在10月17日限期前及时上调举债上限，这拖累全球股市在过去三周大跌。

周四，美国总统奥巴马和共和党领导人显示出准备结束僵局的态度。一资深共和党表示，可能在周五达成协议。

在九个交易日中七日下滑后，FTSEurofirst指数在过去两日反弹2%。

Euro STOXX 50波动性指数.V2TX大跌8%，显示投资人风险厌恶情绪降低。

汤森路透Datastream数据显示，欧洲企业盈利动能近期改善，从7月的负3.2%升至目前的负2.1%。

涨幅居前的个股许多是受到投资评级获上调带动。飞利浦(PHG.AS)升3.1%，券商将该股评级由“中性”上调至“买入”。

英国富时100指数.FTSE收高0.88%，至6,487.19点；德国DAX指数.GDAXI收高0.45%，报8,724.83点；法国股市CAC 40指数.FCHI涨0.04%，报4,219.98点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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