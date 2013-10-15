欧洲股市攀升 受美国达成债务协议希望带动

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
* FTSEurofirst 300指数收高0.9%
* 景气类矿业股、汽车股领涨
* 欧股波动性指数下滑7.6%
路透伦敦10月15日 - 欧洲股市周二上扬，部分指标股指触及多年高位，因有迹象显示美国国会很快能达成债务协议，避免违约。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%，报1,263.25点，为9月19日来最高收位，矿业股.SXPP和汽车股.SXAP领涨，因投资人买入景气类股。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.9%，报3,004.56点，为两年半新高。
法国股市CAC 40指数.FCHI涨0.78%，报4,256.02点，为五年高位。德国DAX指数.GDAXI升0.92%，报8,804.44点的纪录高位。英国富时100指数.FTSE收高0.64%，至6,549.11点。
周一参议员民主党和共和党领导人的谈判引发市场寄望很快能达成协议，重开政府并避免债务违约。
周二众议院共和党也希望通过另一套方案以重开政府。
Euro STOXX 50波动性指数.V2TX下挫7.6%，显示风险需求大涨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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