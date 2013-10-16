LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
* FTSEurofirst 300指数涨0.2%，Euro STOXX 50指数升0.4%
* 美国参议院准备公布达成债务协议
* 奢侈品类股下挫，此前LVMH公布销售疲弱
* 在业绩季报前，分析师进一步下调预估
路透巴黎10月16日 - 欧洲股市周三上涨，一绩优股指触及两年半高位，因看来美国就避免债务违约即将达成协议。
美国参议院看来准备在限期最后一刻宣布达成协议，结束持续多周的预算僵局。
在欧洲股市收市后，美国参议院民主党领袖里德称，参议院民主和共和两党就上调债务上限和重开政府达成妥协。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，报1,265.66点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.4%，报3,015.40点，此为2011年5月来首见。
德国DAX指数.GDAXI升0.47%，报8,846.00点，此前触及8,861.28点的纪录新高，英国富时100指数.FTSE收高0.34%，至6,571.59点，但法国股市CAC 40指数.FCHI没有跟随涨势，收低0.29%，报4,243.72点，受累于该指数其中一只最大的成份股LVMH (LVMH.PA)下跌。
经营着名手袋名牌Louis Vuitton的LVMH急跌4.3%，此前公司公布销售增长意外放缓，拖累奢侈品类股下滑，Hermes(HRMS.PA)和经营手袋名牌Gucci的Kering (PRTP.PA)各下跌0.9%。
食品巨擘达能(DANO.PA)周三也下跌2.3%，此前公司对营收预估和获利预估发出预警。
根据StarMine，分析师在过去两周对欧洲企业2013年盈利预估下调0.5%，消化一系列企业发布盈利预警的消息。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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