欧股创五年收盘高位 受中国经济数据提振

* FTSEurofirst 300指数收高0.8%，为2008年6月来最高收位

* 中国公布GDP数据后，奢侈品类股和矿业股上扬

路透伦敦10月18日 - 欧洲股市周五升至五年高位，此前中国公布强劲的经济成长数据，提振奢侈品类股和矿业股，而Accor业绩良好扶助带动旅游休闲类股。

中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

包含Burberry (BRBY.L) 和LVMH(LVMH.PA)等奢侈品生产商的个人和家用品类股.SXQP领涨，升1.9%。

对中国制造业需求敏感的矿业股.SXPP涨0.5%，但英美资源集团(AAL.L)业绩更新疲弱令市场担心财报表现，矿业股仍承受较长期的压力。

Stoxx Europe 600指数连升七日，为今年最长升势，因中国数据以及市场希望近期美国政治风波可能令美联储维持宽松货币政策更长时间。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%，报1,277.70点，为2008年6月来最高。

旅游休闲类股.SXTP上扬2%，法国酒店连锁店Accor (ACCP.PA)发布销售优于预期且给出有信心的财测后，股价大涨4%。

英国富时100指数.FTSE收高0.71%，至6,622.58点；德国DAX指数.GDAXI升0.6%，报8,865.10点；法国股市CAC 40指数.FCHI收高1.09%，报4,286.03点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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