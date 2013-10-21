欧洲股市刷新五年高位 飞利浦和思爱普大涨

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
* FTSEurofirst 300指数收高0.3%，创下五年新高
* 德股DAX指数创新高，西班牙IBEX指数升至约两年高位
* 思爱普和飞利浦大涨对大盘指数贡献最多
路透伦敦10月21日 - 欧洲股市泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周一触及五年新高，因绩优股企业飞利浦(PHG.AS)和思爱普(SAPG.DE)业绩和财测稳健。
尽管部分交易商感觉欧股可能在未来两三周回软，因投资人将对近期升势锁定获利，但大多数投资人仍预计年底前欧股将普涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%，报1,281.09点，为五年收盘新高。
德股DAX指数.GDAXI触及8,876.14点新高，之后略有回落，收盘微升0.02%，报8,867.22点。西班牙IBEX指数.IBEX连续第二个交易日破万点关口，收高0.4%，报10,037.80点，为逾两年最高。
企业软件公司思爱普和电器生产商飞利浦为FTSEurofirst 300指数贡献最大。
飞利浦公布第三季净利增长近两倍后，股价猛涨5.3%，思爱普维持全年财测，尽管有外汇风险，该股收高4.8%。
尽管欧洲企业第三季业绩期才过去不到十分之一，但初期情况颇为正面，根据汤森路透StarMine数据，盈利较预估高3.3%，美国企业第三季盈利则大致符合预期。
美国政府在部分关门逾两周后，本周将开始陆续公布被推迟的数据，一些交易商在数据发布前不愿大举押注。
英国富时100指数.FTSE收高0.48%，至6,654.20点；法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.21%，报4,276.92点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。