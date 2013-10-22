美联储保持刺激举措的希望推动欧股升至五年高位

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.5%

* 挪威保险商Gjensidige获利超预期，并宣布派发特别股息

路透伦敦10月22日 - 欧洲股市周二全面攀升，触及五年新高，因美国就业报告疲弱，提振美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续保持超宽松货币政策的预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬0.5%，报1,288.06点，为2008年6月以来最高收位。

今日公布的数据显示，美国9月非农就业岗位增加14.8万个(预估为增加18.0万个)。9月失业率为7.2%(预估为7.3%)，创2008年11月以来最低。

交易商称，甚至在本月美国陷入政治僵局前，就业市场可能就已经恶化。

但数据支持了美联储将推迟开始缩减刺激规模的时间至明年的观点。

一系列乐观的企业获利数据也令投资者鼓舞。挪威保险商Gjensidige (GJFS.OL)跳涨8%，之前该公司公布的第三季获利超过预期，并意外宣布派发特别股息。而以市值计瑞典第二大银行瑞典银行(Swedbank)(SWEDa.ST)攀升3.6%，因营业利润超过预期。

在已公布第三季业绩的18家STOXX 600指数成份股企业中，61%的获利 超过分析师预期。

英国富时100指数.FTSE收高0.62%，至6,695.66点；德国DAX指数.GDAXI升0.9%，报8,947.46点；法国股市CAC 40指数.FCHI收涨0.43%，报4,295.43点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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