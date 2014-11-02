路透伦敦10月31日 - 欧洲股市一关键泛欧绩优股指数周五大涨，因日本央行意外扩大刺激措施，本周该指数创下今年迄今最佳周度表现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.8%，报1,351.96点，本周升幅达到3%，为去年12月来最佳。

日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。

“在日本央行消息公布后，市场欢欣鼓舞，这帮助抵消了美联储结束量化宽松政策的影响，并显示出央行对抗通缩的决心。”Saxo Bank 交易员Pierre Martin表示。

尽管在过去两周，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数反弹5.6%，但10月仍下挫了2%，为16个月内最大月度跌幅。

欧洲以及一些新兴市场经济放缓，加上美联储结束了六年的刺激计划，在过去一个月重创股市。

不过对其他央行会祭出更多货币刺激措施的预期吸引了买家。

银行股领涨，STOXX欧洲600银行股指数.SX7P大涨2.7%。

英国富时100指数.FTSE收高1.28%，报6,546.47点；德国DAX指数.GDAXI大涨2.33%，报9,326.87点；法国CAC指数.FCHI收高2.22%，报4,233.09点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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