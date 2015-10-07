欧洲股市小幅收涨 回吐稍早逾1%的涨幅

中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透米兰10月7日 - 欧洲股市周三小幅收涨，回吐稍早的涨幅，因三日连涨后上行动能减弱，但矿业和汽车股攀升抵消了航空股下跌造成的拖累。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3尾盘缩减涨幅，收涨0.12%，报1,423.78点。该指数盘中上涨超过1%，触及约一个月最高。
一位交易员称，美股今早走低重压欧洲股市，且由于对全球经济的担忧重燃，空头回补看似已接近尾声。尽管经济数据疲弱，部分投资者仍预计宽松货币政策将扶助升势持续，但并不排除获利了结的可能性。
“宏观基本面未给卖出或买入股票提供理由，但由于公债收益率处于低位，除股市外没有其他的投资选择，”意大利Ambrosetti Asset Management公司的董事长Riccardo Ambrosetti表示。
低估值和货币政策温和应扶助此轮反弹在本季持续， Ambrosetti说，“这是我们的主要情境假设，尽管我们并不排除短期可能出现一定程度的获利了结。”
一项路透对投资者的调查显示，欧洲股市将上涨直至2015年底。调查显示，投资者预期Euro STOXX 50指数.STOXX50E将进一步攀升至3,400点。[L3T1270HP]该指数周三小涨0.2%。
矿业股.SXPP领涨，连升第七日，涨幅高达5.2%。摩根士丹利将矿业股投资评级从“与大盘一致”上调至“有吸引力”。该公司还上调了力拓(RIO.L)、必和必拓(BLT.L)和英美资源(AAL.L)的投资评级。
B Capital Wealth Management的董事总经理Lorne Baring表示，商品股可能在9月底触底，有进一步上涨的基础。尽管如此，持有矿业股仍有较高的风险。
能源股.SXEP跳升2.7%，但在报告显示上周美国原油库存增幅超预期后，缩减涨幅。
航空股跌幅居前，之前瑞士信贷将该类股投资评级从“增持”下调至“与大盘一致”。该板块盘初因油价上涨而受创。
英股富时100指数.FTSE收高0.16%，报6,336.35点，德国DAX指数.GDAXI上扬0.68%，收报9,970.40点。法国CAC 40指数.FCHI升0.14%，收报4,667.34点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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