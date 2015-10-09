欧洲股市收于一个月高位 本周表现为1月以来最佳

路透米兰/伦敦10月9日 - 欧洲股市周五涨至一个月高点，为自1月以来的最大周线上涨，受助于矿业股上扬，以及利率将在更长时间内保持在低水平的预期增强。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3本周涨幅达4.4%。尽管一系列经济数据仍疲软，但投资者在商品市场价格企稳的鼓励下进入股票市场。

欧洲央行周四没有给出接近升息的信号，美国联邦储备委员会(FED/美联储)最新的会议记录表明，决策者认为接近有充份的理由支持美国升息，但决定谨慎行事，等看到全球经济放缓并未拖累美国经济脱离预设轨道的证明后再行动。

“市场似乎回到了以量化宽松为主导的情绪中，坏消息被积极地解读，因央行将采取更宽松货币政策立场的预期增强，”JCI Capital资本结构分析师Emanuele Rigamonti称。

但他称，美国上周五公布令人失望的就业数据后激发的轧空反弹是否能在中期找到真正的买盘动能，还需观察。

矿商嘉能可(GLEN.L)大涨7%，在欧股中涨幅排行第三。该公司宣布将锌年产量削减三分之一，锌价受此消息提振涨逾10%。

STOXX Europe 600基本资源股指数.SXPP涨3.7%,本周涨幅为2009年来最高，因主要工业金属价格CMCU3 CMAL3 CMNI3涨逾3%。

大众汽车普通股(VOWG.DE)升8.4%，表现好于优先股(VOWG_p.DE), 后者涨3%，交易商称普通股轧空造成了两者表现的差异。

汤森路透数据显示，STOXX Europe 600指数成份股企业的第三季收益预计比去年同期跌4.1%，收入下滑8.3%。

能源公司第三季收益预计暴跌42.4%，公用事业类公司收益料涨21.6%。

英股富时100指数.FTSE收高0.65%，报6,416.16点，德国DAX指数.GDAXI上扬1.04%，收报10,096.60点。法国CAC 40指数.FCHI升0.54%，收报4,701.39点。(完)