调查：欧股明年年中前料呈盘整走势 明年下半年则有望冲高

路透伦敦10月4日 - 路透调查显示，随着对美国未来加息及英国开始脱欧进程的担忧降低投资者大举押注的热情，欧洲股市到明年6月前都不会有太大进展。

路透对逾20位交易员、策略师和基金经理的调查预估中值显示，到2017年底泛欧STOXX 600指数将达到362点，较周一收盘位343.23涨逾5%。

但过去一周的调查还显示，该指标股指明年年中前不会有太大进展，届时料报345点。

“欧洲股市明年上半年将难以录得明显涨幅，因投资者面临英国启动第50条的影响，或许美国还会加息，”Charles Stanley分析师Bill McNamara表示。

“但随着上述担忧有所减退，前景变得愈发明朗，市场应在下半年反弹。”

在主要投资银行中，高盛预计STOXX 600指数今年收在335点，巴克莱预计收在360点，瑞银预期为340点。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数到明年6月末时可能升至3,075点，到明年年底进一步涨至3,225点。

调查显示，法国CAC股指.FCHI到明年年底料升1%至4,500点，德国DAX股指.GDAXI明年则料收在11,150点，较周二收盘水准涨约5%。

“量化宽松的影响减弱，可能使2017年全年股市都没什么变化。但财政改革的迹象料带来支撑，阻止市场跌势占主导，”Charles Hanover Investments咨询投资经理Jonathan Roy表示。(完)