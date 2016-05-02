调查：欧洲基金股票配比降至四年低点

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月29日 - 欧洲投资者在4月调降股票持仓比重至2012年7月以来最低，称原因在于对全球增长疲弱的担忧、政治风险稳步上升以及对各家央行已经用尽政策弹药的看法。
路透在4月15-26日对16家基金公司的调查结果显示，欧洲大陆的基金经理连续第四个月调降投资组合中的股票持仓，目前已降至43.1%。
“在我们看来，经济温和增长、低通胀、企业业绩疲弱和政治风险决定了应当采取防守型资产配置策略，”BNP Paribas InvestmentPartners的首席分析师Joost van Leenders。
本次调查是在美国联邦储备委员会(美联储/FED)4月会议之前进行的。美联储在是次会议上暗示不急于调升利率。虽然联储的温和政策立场对股市有利，但有越来越多人认为，该央行政策对提振经济增长并无帮助。
日本央行4月决定暂不扩大货币刺激政策，一些人士认为这说明该央行的负利率政策已经达到极限。日本央行总裁黑田东彦对“直升机撒钱”的想法也不予理会。
11家对有关直升机撒钱问题作出回答的投资者中有10家表示，预计今年不会出台这一措施。
分析师对新兴市场的看法分歧较大，12家受访者中有五家认为今年的涨势可以持续。但还有四家表示，若美元和大宗商品走势允许，新兴市场的涨势还可能加快。
投资者对美国市场的看法尤为谨慎，将美国股票配比降低2.5个百分点至35.5%的13个月低点，而将债券配比增至9月以来最高。
此外，特朗普(Donald Trump)竞选美国总统的前景也让投资者牵挂。
瑞银资产管理的分析师Boris Willems表示，除了美国选举结果，英国可能脱离欧盟是投资者担心的另一个因素。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。