调查：欧洲基金股票配比降至四年低点

路透伦敦4月29日 - 欧洲投资者在4月调降股票持仓比重至2012年7月以来最低，称原因在于对全球增长疲弱的担忧、政治风险稳步上升以及对各家央行已经用尽政策弹药的看法。

路透在4月15-26日对16家基金公司的调查结果显示，欧洲大陆的基金经理连续第四个月调降投资组合中的股票持仓，目前已降至43.1%。

“在我们看来，经济温和增长、低通胀、企业业绩疲弱和政治风险决定了应当采取防守型资产配置策略，”BNP Paribas InvestmentPartners的首席分析师Joost van Leenders。

本次调查是在美国联邦储备委员会(美联储/FED)4月会议之前进行的。美联储在是次会议上暗示不急于调升利率。虽然联储的温和政策立场对股市有利，但有越来越多人认为，该央行政策对提振经济增长并无帮助。

日本央行4月决定暂不扩大货币刺激政策，一些人士认为这说明该央行的负利率政策已经达到极限。日本央行总裁黑田东彦对“直升机撒钱”的想法也不予理会。

11家对有关直升机撒钱问题作出回答的投资者中有10家表示，预计今年不会出台这一措施。

分析师对新兴市场的看法分歧较大，12家受访者中有五家认为今年的涨势可以持续。但还有四家表示，若美元和大宗商品走势允许，新兴市场的涨势还可能加快。

投资者对美国市场的看法尤为谨慎，将美国股票配比降低2.5个百分点至35.5%的13个月低点，而将债券配比增至9月以来最高。

此外，特朗普(Donald Trump)竞选美国总统的前景也让投资者牵挂。

瑞银资产管理的分析师Boris Willems表示，除了美国选举结果，英国可能脱离欧盟是投资者担心的另一个因素。(完)