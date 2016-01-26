欧洲股市商品类股回升扶助欧洲股市反弹

路透米兰1月26日 - 欧洲股市周二在盘初大幅下挫后收盘上涨，受商品类股反弹提振，此前油价因寄望达成一项能解决供应过剩的协议而向31美元回升，金属价格受投机买盘推动上涨。

STOXX Europe 600油气指数.SXEP急升2.4%，此前油价上涨，受石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国可能略微接近达成一项协议的预期提振。OPEC再次呼吁非OPEC产油国与其成员国一道减少供应。

“市场跟随油价反弹，表明油市和股市仍息息相关，今日的反弹可能是朝着股市短期改善迈出的第一步，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels称。

欧洲基本资源指数.SXPP涨4.4%，此前铜价和锌价均触多周高位，因投机客在主要金属消费国中国的节日假期前空头回补。

英美资源集团(AAL.L)跳涨11.8%，跟随市场反弹走势，另该公司公布称，今年的未加工钻石销售大幅改善。

力拓(RIO.L)、嘉能可 (GLEN.L)和Fresnillo(FRES.L)上涨幅度在4.9%至7.7%之间，扶助TSEurofirst 300.FTEU3指数收盘上涨0.94%，报1,335.90点，盘中稍早触及1,296.66点的低位，该指数今年至今已累积下跌约9%。

欧洲最大的工业集团西门子(SIEGn.DE)急升8.6%，此前公司提升了全年获利预期，因第一季业绩强劲。

英股富时100指数.FTSE收高0.59%，报5,911.46点，法股CAC指数.FCHI升1.05%，报4,356.81点。德国DAX指数.GDAXI涨0.89%，收报9,822.75点。(完)