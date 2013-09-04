欧洲股市跟随美股升势小幅收高

英国监管机构因告密事件调查巴克莱执行长Staley
路透伦敦4月10日 - 巴克莱(Barclays)周一称，英国监管机构正在就一起告密事件对该银行执行长Jes Staley和银行本身进行调查。
* FTSEurofirst 300指数升0.2%
* 跟随美股升势
路透伦敦9月4日 - 欧洲股市周三小幅收高，美国科技股升势提供上升动能，但地缘政治忧虑令升势受限。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，报1,214.83点，盘中跌至1,204.77点的日低。
“受创的个股今日获得一些买盘动能，但未来几日市场将继续受叙利亚问题主导，”Accendo Markets高级交易员Tom Robertson表示。
“市场消化了美国将牵头对叙利亚实施有限军事打击的因素，但部分投资者仍担忧行动一旦开始，事态可能急剧变化，”他表示。
周三，美国总统奥巴马赢得国会关键人物对动武的支持，俄罗斯也表示，如果证实叙利亚政府实施了化武袭击，不排除同意采取军事行动。
意大利股市下滑，因国内政局不明朗，且在Ryanair (RYA.I)发布盈警暴跌11%后，旅游股走软。
英国富时100指数.FTSE收高0.1%，至6,474.74点。德国股市DAX指数.GDAXI收高0.19%，报8,195.92点。法国股市CAC 40指数.FCHI升0.16%，报3,980.42点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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