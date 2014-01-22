欧洲股市小幅攀升 科技股ASML领涨

* FTSEurofirst 300指数上涨0.1%

* ASML业绩优于预期，股价急升

* ABB发出盈利预警后股价下挫

路透伦敦1月22日 -欧洲股市周三小升，由业绩强劲的荷兰科技股ASML领涨，但对较广泛市场企业业绩的忧虑，限制了股市的涨幅。

全球主要电脑晶片设备供应商ASML (ASML.AS)上涨7%，是升幅最大的FTS Eurofirst300指数成份股，此前公布的第四季业绩优于预期，且重申对上半年营收的乐观预测。

但瑞士工程公司ABB ABBN.VX下挫3.6%，是跌幅最大的FTSEurofirst300指数成份股，此前公司警告，其电力分支获利将低于预期，因项目延误和重组成本而涉及2.6亿美元支出。

在迄今已公布业绩的企业中，68%的企业的年度获利好于预期或符合预期，市场降低本财报季稍后公司业绩的期望，因ABB和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)等企业发布盈利警告。

泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3收高0.1%，报1,347.05点，和周二触及1,353.47点的数年高位仅差一步。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E微跌0.1%，报3,151.27点。

英国富时100指数.FTSE收跌0.12%，报6,826.33点；德股DAX指数.GDAXI下滑0.1%，至9,720.11点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.03%，报4,324.98点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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