欧洲股市连升五日 受意大利银行股支撑

* FTSEurofirst 300指数连升第五日，小涨0.1%

* 欧元区绩优股STOXX 50指数一度触及五年半高位

* 意大利银行股上扬

路透伦敦3月31日 -欧洲股市周一连升第五日，意大利股市跑赢，扶助一欧元区股指触及五年半高位，因市场乐见意大利中型银行增资和获得国际投资者青睐的迹象。

对欧洲央行采取新的刺激措施的预期也提振整体人气。欧元区公布的通胀数据低于预期，巩固了对欧洲央行进一步放宽政策的臆测，不过在首季末的仓位调整引发了尾盘的一些抛售。

意大利中型银行Banco Popolare BAPO.MI和Monte Paschi (BMPS.MI)在STO XXEurope 600指数成份股中涨幅居前，分别上扬15.8%和4.9%，该指数升幅为0.2%。

欧元区绩优股指数STOXX50指数.STOXX50E触及2008年来最高的3,185.68点，之后遭遇季末获利了结，收低0.3%，报3,161.60点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.1%，报1,333.55点。本季上扬1.3%。

意大利FTSEMIB指数.FTMIB升0.9%，今年迄今跑赢上述两个股指，因意大利走出两年深度衰退，且市场预计新政府将进行期待已久的经济和政治改革。

欧元区3月通胀率创2009年11月以来最低，且低于市场预测，引发外界预期欧洲央行将采取激烈手段，以防止欧元区陷入通缩。欧盟统计局周一公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期增长0.5%，增幅低于2月的0.7%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。

英国富时100指数.FTSE收低0.26%，报6,598.37点；德国DAX指数.GDAXI跌0.33%，报9,555.91点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.45%，报4,391.50点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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