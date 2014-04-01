欧洲股市延续近期涨势 受制造业数据和并购消息提振

* FTSEurofirst 300指数上涨0.6%，连升第六日

* 法国和美国制造业数据扶助提振市场人气

* 关注欧洲央行周四会议

路透巴黎4月1日 - 欧洲股市周二延续持续两周的涨势，受助于企业并购消息，以及法国和美国制造业数据强劲。

法国股市触及五年半高位，上涨0.8%，报4,426.72点，此前数据显示法国制造业在3月回归增长，且力度超过初估，暗示法国经济的逐步复苏正在站稳脚跟。

欧元区3月制造业活动放缓，一如市场预期，但区内产出呈现普遍增长，反映出欧元区经济复苏基础似乎更为稳健。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，3月制造业活动增长连续第二个月加速，因尽管就业增长放缓，但生产反弹。3月制造业指数小升至53.7，预估为54.0，2月为53.2。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.6%，报1,340.96点，连涨第六日。该指数在今年第一季上扬1.3%，自3月中来大涨约5%。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E上升0.8%，至3,186.34点，触及2008年9月来首见水平。

企业并购活动提振市场人气，法国涡轮和火车制造商Alstom(ALSO.PA)暴涨8.1%，此前公司表示把热交换器分支卖给欧洲私募股权集团Triton。

芬兰企业Metso MEO1V.HE急升19%，之前苏格兰的Weir Group(WEIR.L)向Metso提出价值可能达50亿美元的并购提议。

英国富时100指数.FTSE收高0.82%，报6,652.61点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.5%，报9,603.71点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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