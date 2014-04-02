欧洲股市收涨 受雀巢和德国邮政涨势提振

美国财长努钦称白宫正致力于美联储三职位空缺填补人选
路透华盛顿5月3日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)表示，白宫方面正着手进行美国联邦储备委员会(美联储/FED)三个空缺的填补人选，并将于周三早上宣布美国通货监理局(OCC)代理局长的新人选。该局为银行业重要监管机关。
* 泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数上扬0.2%，报1,343.40点
* FTS Eurofirst 300指数连涨第七日
* 臆测欧洲央行将采取进一步举措支撑市场
* 雀巢和德国邮政对FTS Eurofirst指数的点数贡献最大
* Euro STOXX 50指数收盘持平在3,187.45点
路透伦敦4月2日 - 欧洲股市周三连涨第七日，受雀巢NESN.VX和德国邮政(DPWGn.DE)劲扬提振。
对欧洲央行可能很快推出新刺激举措的预期进一步支撑股市，不过， 部分交易商表示，预计央行不会在周四的会议上采取行动。
泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3收涨0.2%，报1,343.40点，连涨第七日。欧元区蓝筹股Euro STOXX50指数.STOXX50E收盘持平，报3,187.45点。
雀巢上扬1.5%，德国邮政跳升4.6%，两只股票累计对FTS Eurofirst指数的点数提振最大。
雀巢上涨是因券商Bernstein将雀巢评级从“与市场一致”上调至“表现强于市场”。而德国邮政预计获利将增长直至2020年，消息公布后，德国邮政股价攀升。
交易商称，市场臆测欧洲央行可能在周四暗示准备在短期内采取进一步举措刺激脆弱的经济复苏，这可能会给欧洲股市带来新的提振。
英国富时100指数.FTSE收高0.1%，报6,659.04点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.2%，报9,623.36点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.09%，报4,430.86点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月3日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)表示，白宫方面正着手进行美国联邦储备委员会(美联储/FED)三个空缺的填补人选，并将于周三早上宣布美国通货监理局(OCC)代理局长的新人选。该局为银行业重要监管机关。
路透华盛顿5月3日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)在5月2-3日货币政策会议后发布的声明全文:
路透东京5月3日 - 亚洲开发银行第50届年会原本是要庆祝日本50年来领导亚洲经济的成果，但最终却笼罩在中国努力维护自己作为地区发展引擎地位的阴影下。