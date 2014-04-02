欧洲股市收涨 受雀巢和德国邮政涨势提振

* 泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数上扬0.2%，报1,343.40点

* FTS Eurofirst 300指数连涨第七日

* 臆测欧洲央行将采取进一步举措支撑市场

* 雀巢和德国邮政对FTS Eurofirst指数的点数贡献最大

* Euro STOXX 50指数收盘持平在3,187.45点

路透伦敦4月2日 - 欧洲股市周三连涨第七日，受雀巢NESN.VX和德国邮政(DPWGn.DE)劲扬提振。

对欧洲央行可能很快推出新刺激举措的预期进一步支撑股市，不过， 部分交易商表示，预计央行不会在周四的会议上采取行动。

泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3收涨0.2%，报1,343.40点，连涨第七日。欧元区蓝筹股Euro STOXX50指数.STOXX50E收盘持平，报3,187.45点。

雀巢上扬1.5%，德国邮政跳升4.6%，两只股票累计对FTS Eurofirst指数的点数提振最大。

雀巢上涨是因券商Bernstein将雀巢评级从“与市场一致”上调至“表现强于市场”。而德国邮政预计获利将增长直至2020年，消息公布后，德国邮政股价攀升。

交易商称，市场臆测欧洲央行可能在周四暗示准备在短期内采取进一步举措刺激脆弱的经济复苏，这可能会给欧洲股市带来新的提振。

英国富时100指数.FTSE收高0.1%，报6,659.04点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.2%，报9,623.36点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.09%，报4,430.86点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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