欧洲股市延续涨势 受西班牙数据和欧央行言论提振

* FTSEurofirst 300指数上涨0.1%，连涨第八日

* 西班牙公布强劲的PMI数据后，西班牙股指大涨

* 欧洲央行为采取非常规举措开啓大门

路透巴黎4月3日 -欧洲股市周四上涨，一些指标股指触及数年高位，此前欧洲央行将可能为抗击通缩风险采取非常规举措开啓大门。

西班牙股市跑赢较其他股市，因该国3月服务业采购经理人指数(PMI)扩张幅度大于预期，燃点对西班牙经济提速的希望。

西班牙银行股领升，BBVA (BBVA.MC)跳涨3.6%，Banco Popular(POP.MC)劲涨3.9%。西班牙IBEX指数 .IBEX上涨1.4%，至10,584.1点。

欧洲央行总裁德拉吉暗示若需要，央行准备采取行动提振通胀。

泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3收升0.1%，报1,345.18点，连升第八日，为10月来最长的涨势。

欧洲央行周四暗示，可能通过印钞促进欧元区经济成长，并防止通胀保持在过低水平。欧洲央行保持指标利率在0.25%的纪录低位不变，但欧洲央行总裁德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，他和央行同僚们决心尽全力阻止低通胀持续过长时间。

德拉吉今次讲话的基调较之上月有了重大转变。当时他为采取行动设定了很高的门槛。

欧元区银行股涨幅居前，Natixis (CNAT.PA)劲涨4.3%，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)涨2.8%，Banco Espirito Santo BES.LS劲升3%.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.6%，至3,206.76点，此为五年半来首见水平。

英国富时100指数.FTSE收低0.15%，报6,649.14点；德国DAX指数.GDAXI收升0.06%，报9,628.82点；法国CAC-40指数.FCHI收涨0.42%，报4,449.33点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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