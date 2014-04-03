欧洲股市延续涨势 受西班牙数据和欧央行言论提振

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.1%，连涨第八日
* 西班牙公布强劲的PMI数据后，西班牙股指大涨
* 欧洲央行为采取非常规举措开啓大门
路透巴黎4月3日 -欧洲股市周四上涨，一些指标股指触及数年高位，此前欧洲央行将可能为抗击通缩风险采取非常规举措开啓大门。
西班牙股市跑赢较其他股市，因该国3月服务业采购经理人指数(PMI)扩张幅度大于预期，燃点对西班牙经济提速的希望。
西班牙银行股领升，BBVA (BBVA.MC)跳涨3.6%，Banco Popular(POP.MC)劲涨3.9%。西班牙IBEX指数 .IBEX上涨1.4%，至10,584.1点。
欧洲央行总裁德拉吉暗示若需要，央行准备采取行动提振通胀。
泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3收升0.1%，报1,345.18点，连升第八日，为10月来最长的涨势。
欧洲央行周四暗示，可能通过印钞促进欧元区经济成长，并防止通胀保持在过低水平。欧洲央行保持指标利率在0.25%的纪录低位不变，但欧洲央行总裁德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，他和央行同僚们决心尽全力阻止低通胀持续过长时间。
德拉吉今次讲话的基调较之上月有了重大转变。当时他为采取行动设定了很高的门槛。
欧元区银行股涨幅居前，Natixis (CNAT.PA)劲涨4.3%，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)涨2.8%，Banco Espirito Santo BES.LS劲升3%.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.6%，至3,206.76点，此为五年半来首见水平。
英国富时100指数.FTSE收低0.15%，报6,649.14点；德国DAX指数.GDAXI收升0.06%，报9,628.82点；法国CAC-40指数.FCHI收涨0.42%，报4,449.33点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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