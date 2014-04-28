欧股小幅收涨 受企业并购消息带动

* 泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数上扬0.3%，Euro STOXX 50指数攀升0.6%

* 阿斯利康大涨14.4%，因辉瑞称有意收购该公司

* 拜尔跳升，因季度业绩超预期

* 西方制裁俄罗斯令市场不安

路透巴黎/伦敦4月28日 -欧洲股市周一小涨，制药行业的并购动向和德国药商拜尔的强劲业绩盖过了西方对俄罗斯实施新制裁引发的不安。

阿斯利康(AZN.L)大涨14.4%，之前美国药企辉瑞(Pfizer)(PFE.N)有意收购英国制药商阿斯利康(Astra Zeneca)(AZN.L)，对后者的估值可能超过1,000亿美元。股价跳涨使该公司市值猛增近74亿英镑，或124.4亿美元。

德国企业集团西门子(SIEGn.DE)急跌2.5%，之前该公司表示，正考虑与法国的阿尔斯通(ALSO.PA)进行资产互换。阿尔斯通已收到通用电气(GE.N)提出的收购其电力业务的提议。

阿尔斯通股票周一仍暂停交易，但在阿尔斯通持股29%的企业Bouygues (BOUY.PA)放量急升2%。

泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3收涨0.3%，报1,336.30点，该指数在本月稍早触及约六年高位后举步维艰。欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬0.6%，收报3,165.84点。

这两大指数在下午盘初的交易中一度削减涨幅，因美国周一宣布对七位俄罗斯政府官员和17家俄罗斯企业实施制裁。欧盟也表示，各国政府周一达成初步协议对另外15人实施制裁，对这些人的制裁措施包括资产冻结和禁发签证。

强于预期的美国成屋待完成销售数据扶助市场尾盘站稳脚跟，但在俄罗斯有较大敞口的企业股票仍然承压。

业绩方面，德国制药企业拜耳第一季核心营业利润增长11%，高于市场预估。营收增长2.8%，经汇率波动调整后增长8.4%。该股跳涨3.3%。

尽管拜尔公布强劲业绩，但欧洲企业本轮业绩期的表现仍是喜忧参半。到目前为止，已有约五分之一的STOXX Europe600指数成份股企业公布业绩，其中仅有半数企业的业绩超过或符合分析师的预期。而同期有75%的美国企业业绩超过或符合预期。

FXCM的分析师Vincent Ganne说，本周将有关键的欧元区通胀数据出炉，另外，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将举行政策会议。

英国富时100指数.FTSE收高0.22%，报6,700.16点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.48%，报9,446.36点；法国CAC-40指数.FCHI上扬0.38%，报4,460.53。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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