欧洲股市上扬 受科技股提振

世行CEO称削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的“美国优先”
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官乔治瓦(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
* FTSEurofirst 300指数收高1.2%
* Euro STOXX 50指数升1.4%
* 英飞凌和诺基亚公布强劲业绩后领涨科技股
路透伦敦4月29日 -欧洲股市周二上扬，在晶片生产商英飞凌(IFXGn.DE)和通信设备生产商诺基亚NOK1V.HE公布业绩，擦亮科技板块前景后，科技股领涨。
英飞凌和诺基亚在泛欧FTS Eurofirst 300指数成份股中领跑，此前两家公司公布的季度盈利均超过预期。
德国芯片制造企业英飞凌(Infineon)周二表示，目前预计今年营收和利润率将至少触及目标区间的高端，因其汽车和工业市场领域的客户需求旺盛。
诺基亚公布称，网络设备部门的季度获利较上年同期意外增长。该公司将手机部门出售给微软后，网络设备部门成为其核心业务。
STOXX Europe 600科技股指数.SX8P升1.4%，是涨幅最大的板块。
根据汤森路透StarMine，截至4月28日，STOXX Europe600指数成份股企业中约22%已经公布了季度业绩，其中55%超过或符合分析师预估。
但分析师在过去30天下调今年全年预估约3%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.2%，报1,352.42点，欧元区EuroSTOXX 50指数.STOXX50E上扬1.4%，收报3,208.68点。
英国富时100指数.FTSE收高1.04%，报6,769.91点；德国DAX指数.GDAXI收涨1.46%，报9,584.12点；法国CAC-40指数.FCHI上扬0.83%，报4,497.68。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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