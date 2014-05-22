欧洲股市微升 欧盟选举忧虑打压意大利和西班牙股市

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透伦敦5月22日 - 欧洲股市周四小幅收高，但意大利和西班牙股市表现不及其他欧洲市场，交易商称因投资人担心本周欧洲议会选举，令两国股市承压。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB收低1.1%，西班牙IBEX指数.IBEX跌0.1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.1%，报1,366.29点，仍离上周触及的六年高位1,372.81点不远。
分析师表示，欧洲选举结果可能对一些欧元区政府不利。
在希腊，反对国际救助计划的政党获得强劲支持可能损及岌岌可危的政治联盟，可能为全国大选铺路。意大利总理伦齐所属政党若在选举中获得的支持疲弱，则可能削弱其迅速改革的努力。
英国富时100指数.FTSE微跌0.01%，报6,820.56点，德股DAX指数.GDAXI升0.24%，报9,720.91点，法国CAC-40指数.FCHI收高0.21%，报4,478.21点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。