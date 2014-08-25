欧洲股市大涨 受欧央行进一步推出刺激措施的前景带动

路透伦敦8月25日 - 欧洲股市周一大涨，因对欧洲央行追加刺激措施的预期令股市摆脱疲弱德国数据和法国政府辞职的影响。

欧洲央行总裁德拉吉周五在美国杰克森霍尔举行的全球央行年会上表示，如果通胀进一步下滑，欧洲央行准备利用所有可得工具予以回应。

德拉吉的讲话帮助市场抵消了德国周一公布的疲弱Ifo经济数据带来的负面压力。

智库Ifo对约7,000家企业进行的月度调查显示，8月企业景气判断指数由108.0跌至逾一年来最低的106.3。路透调查的预估值为107.0。8月企业信心连续第四个月下滑，暗示有关乌克兰危机及制裁俄罗斯措施的疑虑，正在影响德国企业信心。

“股市认为欧洲央行可能进一步放宽政策的前景，要比令人失望的Ifo数据和法国政局问题更重要。”ActivTrades高级市场分析师Carlo Alberto de Casa表示。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高2.2%，报3,165.47点。

德股DAX指数.GDAXI升1.8%，报9,510.14点，离6月底触及的历史高位10,050.98仍差约5.4%。

伦敦股市因公众假期休市一天。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)的办公室发表声明称，总理瓦尔斯(Manuel Valls)周一已经向总统提交其政府辞呈。新政府将在周二成立。

不过法国股市CAC指数.FCHI大涨2.1%，报4,342.11点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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