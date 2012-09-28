欧洲股市小跌 但本季收升

美国法官初步批准大众汽车及博世公司的和解方案
路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。
* FTSEurofirst 300指数收低1.3%
* 西班牙IBEX指数和银行股跌幅居前
路透伦敦9月28日电---欧洲股市周五小跌,过去三个月劲升,基金经理对这一季度的升势获利了结,且他们将焦点转向企业获利及宏观经济.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低14.04点,或1.3%,报1,089.22点,交投清淡,自9月初以来,该指数在狭窄的40点区间交投.
欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数周五下跌2.1%,但本季表现为三年来最好.
稍早,Euro STOXX 50指数跌穿7月底至9月中的升势的23.6%费波纳奇回档技术位,发出偏空信号.
"欧洲股市的升势是受央行的刺激措施带动.股市要进一步上涨,需要企业和宏观经济有更强劲的表现,而有的消息是更坏而不是更好,"Standard Life Investments全球策略部主管Andrew Milligan说.
西班牙股市IBEX指数.IBEX跌1.7%,自7月初以来累计大涨17%.周五银行股.SX7P下挫1.7%,自欧洲央行总裁德拉吉承诺将尽全力扞卫欧元以来,银行股本季累计攀升约15%.
一项路透对投资者和分析师的调查预计,欧洲股市未来数月将呈区间走势,因之前一个季度大涨.
英国富时100指数.FTSE收低0.65%,报5,742.07点;德国股市DAX指数.GDAXI回落1.01%,报7,216.15点,法国CAC-40指数.FCHI收低2.46%,报3,354.82点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。
路透纽约2月14日 - 从周二显示的监管文件看出，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在2016年第四季退出黄金类股，Paulson & Co也削减了在SPDR Gold Trust的持有份额，同期金价的季度表现也为三年半以来最弱。